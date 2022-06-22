Об этом на брифинге сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. Ракетные удары россиян создали определенные затруднения для логистики.

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Нефтеперерабатывающая отрасль остановилась

Юрий Витренко объяснил, что дефицит горючего на украинском рынке возник из-за того, что нефтеперерабатывающая отрасль остановилась. Причиной этого являются массированные ракетные удары.

Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных атак агрессора не работает, и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит,

– заявил Витренко.

Глава "Нафтогаза" пояснил, что компания может приобщиться к решению проблемы дефицита горючего на украинском рынке, однако для этого необходимы определенные условия. Витренко отмечает, что, прежде всего, нужно решить проблемы, связанные с логистикой. Это позволит создать резерв нефтепродуктов.

Кроме того, "Нефтегаз" также должен получить в управление сеть АЗС. Именно при соблюдении этих двух условий, по словам Витренко, компания может приобщиться к решению проблемы дефицита и обеспечивать стабильность на рынке.

Дефицит горючего можно преодолеть до осени

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков пояснил, что для того чтобы преодолеть топливный кризис, нашему государству необходимо заключить как можно больше долгосрочных контрактов на поставки.

По его словам, уже сейчас каждый день в Украину прибывает по 230 бензовозов. Поэтому министр призывает граждан потерпеть – проблему дефицита удастся решить до осени.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что возвращения довоенных цен на топливо не стоит ожидать . Этому несколько причин. Первым является то, что война стала серьезным ударом для экономики страны, поэтому нужно время на ее восстановление. Еще одной причиной является то, что цены на горючее в Европе выше, чем были в Украине до полномасштабного вторжения. В то же время, именно на Европу теперь ориентируется украинский рынок и оттуда планирует поставлять топливо.

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