Про це під час брифінгу повідомив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Ракетні удари росіян створили певні труднощі для логістики.

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Нафтопереробна галузь зупинилася

Юрій Вітренко пояснив, що дефіцит пального на українському ринку виник через те, що нафтопереробна галузь зупинилася. Причиною цього є масовані ракетні удари.

Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані атаки агресора не працює, і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їх дефіцит,

– заявив Вітренко.

Голова "Нафтогазу" пояснив, що компанія може долучитися до розв'язання проблеми дефіциту пального на українському ринку, однак для цього необхідні певні умови. Вітренко зазначає, що насамперед потрібно розв'язати проблеми, які пов'язані з логістикою. Саме це дозволить створити резерв нафтопродуктів.

Крім того, "Нафтогаз" також повинен отримати в управління мережу АЗС. Саме за дотримання цих двох умов, за словами Вітренка, компанія може долучитися до розв'язання проблеми дефіциту та забезпечувати стабільність на ринку.

Дефіцит пального можна подолати до осені

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков пояснив, що для того, щоб подолати паливну кризу, нашій державі необхідно укласти якомога більше довгострокових контрактів на постачання.

За його словами, вже зараз щодня до України прибуває по 230 бензовозів. Тому міністр закликає громадян потерпіти – проблему дефіциту вдасться владнати до осені.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що повернення довоєнних цін на пальне не варто очікувати. Цьому є кілька причин. Найпершою є те, що війна стала серйозним ударом для економіки країни, тому потрібен час на її відновлення. Ще однією причиною є те, що ціни на пальне у Європі вищі, ніж були в Україні до повномасштабного вторгнення. Водночас саме на Європу тепер орієнтується український ринок і звідти планує постачати пальне.

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