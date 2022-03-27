Японский политик считает, что в современных реалиях приоритетом является формирование новой стратегии безопасности.

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Глава правительства Японии о ситуации с безопасностью

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что вторжение России на территорию Украины – это угроза основам международного порядка, создаваемого мировым сообществом в течение долгого периода благодаря тяжелой работе и жертвам.

Кисида Фумио добавил, что Япония решительно осуждает действия России, а также оказывает Украине помощь. Политик подчеркнул, что Япония проявляет мощную солидарность с украинским народом, который борется с агрессией и пытается защитить свою Родину.

Премьер-министр Японии заявил, что ситуация с безопасностью вокруг страны кардинально изменилась и стала в разы жестче, даже не упоминая о военной агрессии России в Украине. Глава правительства подчеркнул, что в этом контексте создание новой Стратегии национальной безопасности, плана обороны и среднесрочного плана готовности сил обороны является насущной задачей.