Японський політик вважає, що у сучасних реаліях пріоритетом є формування нової стратегії нацбезпеки.

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Глава уряду Японії про безпекову ситуацію

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що вторгнення Росії на територію України це загроза основам міжнародного порядку, який світова спільнота створювала протягом довгого періоду завдяки важкій роботі та жертвам.

Кісіда Фуміо додав, що Японія рішуче засуджує дій Росії, а також надає Україні допомогу. Політик підкреслив, що Японія проявляє потужну солідарність з українським народом, який бореться проти агресії та намагається захистити свою Батьківщину.

Прем'єр-міністр Японії заявив, що безпекова ситуація навколо країни кардинально змінилася і стала в рази жорсткішою, навіть не згадуючи про військову агресію Росії в Україні. Глава уряду наголосив, що у цьому контексті створення нової Стратегії національної безпеки, плану щодо оборони та середньострокового плану готовності сил оборони є нагальним завданням.

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