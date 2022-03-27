Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Залужний нагадав про ціну свободи

Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив на своїй сторінці відео про свободу і що за це треба віддати. У ролику згадали, що за свободу слова, віри, думки, право обирати Україна платить кров'ю своїх солдатів.

Ціна свободи висока. Пам'ятайте про це!

– написав у пості Валерій Залужний.

Відео про ціну свободи:

Росія змушує кримських татар йти на війну в Україні: дивитися відео