Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Втрати ворога біля Херсона

Згідно з даними українського журналіста Романа Цимбалюка, за останні 2 доби втрати 247 десантно-штурмового полку під Херсоном становлять щонайменше 20 російських десантників.

Що відомо про 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк Це формування Повітрянодесантних військ Збройних сил Росії. Знаходиться у місті Ставрополь. Входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокована у Південному військовому окрузі

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