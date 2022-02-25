По словам Гранди, таких уже более 50 тысяч. И это только за 48 часов.

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В ООН рассказали об украинских беженцах

Более 50 тысяч украинских беженцев покинули свою страну менее чем за 48 часов. И многие еще двигаются к границам,

– написал в твиттере Верховный представитель ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, большинство из этих людей уехали в Польшу и Молдову.

В то же время Гранди поблагодарил "правительства и людей стран, которые держат свои границы открытыми" для украинцев.

Обратите внимание, что многие украинцы вынуждены отходить от зон боевых действий, но не только за границу. Многие переехали из восточных регионов в более безопасные западные.

Тем временем Польша развернула у границы с Украиной 9 пунктов приема беженцев.