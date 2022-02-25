Тернопольский областной специализированный дом расположен по адресу улицы Сахарова, 2 (напротив детской больницы).

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Теперь Дому Ребенка в Тернополе нужна помощь. Можно приносить:

  • кроватки,
  • люльки,
  • подушки,
  • одеяла,
  • продукты питания,
  • средства гигиены и т.д.

Добавим, что местные власти Тернополя готовятся принимать в городе украинцев из городов, где проходят активные боевые действия. Для них обустраивают места временного размещения. Предоставить убежища гражданам вызвались благотворительные фонды "Каритас" и "Свет реформации". Они могут помочь около полусотни украинцев.