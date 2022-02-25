Тернопольский областной специализированный дом расположен по адресу улицы Сахарова, 2 (напротив детской больницы).

К теме На фоне агрессии России в Тернополе выстроились очереди в территориальные центры комплектования ВСУ

Теперь Дому Ребенка в Тернополе нужна помощь. Можно приносить:

кроватки,

люльки,

подушки,

одеяла,

продукты питания,

средства гигиены и т.д.

Добавим, что местные власти Тернополя готовятся принимать в городе украинцев из городов, где проходят активные боевые действия. Для них обустраивают места временного размещения. Предоставить убежища гражданам вызвались благотворительные фонды "Каритас" и "Свет реформации". Они могут помочь около полусотни украинцев.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!