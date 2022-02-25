Тернопольский областной специализированный дом расположен по адресу улицы Сахарова, 2 (напротив детской больницы).
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Теперь Дому Ребенка в Тернополе нужна помощь. Можно приносить:
- кроватки,
- люльки,
- подушки,
- одеяла,
- продукты питания,
- средства гигиены и т.д.
Добавим, что местные власти Тернополя готовятся принимать в городе украинцев из городов, где проходят активные боевые действия. Для них обустраивают места временного размещения. Предоставить убежища гражданам вызвались благотворительные фонды "Каритас" и "Свет реформации". Они могут помочь около полусотни украинцев.