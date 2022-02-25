Тернопільський обласний спеціалізований будинок розташований за адресою вулиці Сахарова, 2 (навпроти дитячої лікарні).
До теми На тлі агресії Росії у Тернополі вишикувалися черги до територіальних центрів комплектування ЗСУ
Тепер Будинку Дитини у Тернополі потрібна допомога. Можна приносити:
- ліжечка,
- колиски,
- подушки,
- ковдри,
- продукти харчування,
- засоби гігієни тощо.
Додамо, що місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії. Для них облаштовують місця тимчасового розміщення. Надати прихисток громадянам зголосилися благодійні фонди "Карітас" та "Світло реформації". Вони можуть допомогти близько півсотні українців.