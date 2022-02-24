Давати відсіч агресору зібралися чоловіки різного віку
Українці вкотре продемонстрували свою єдність та готовність програти ворога геть. У центри комплектування прийшли чоловіки різного віку.
Важливо Втрат серед ЗСУ станом на зараз немає, – головнокомандувач Залужний
На фото з місця події видно молодих хлопців, чоловіків середнього віку та навіть літнього.
У місті сьогодні єдина черга – черга у територіальні центри комплектування! Дякуємо, хлопці! Разом переможемо,
– наголосили в ОТУ "Захід".
У Тернополі чоловіки прийшли до центру комплектування ЗСУ / Фото ОТУ "Захід"
Охочих виявилося кілька десятків / Фото ОТУ "Захід"
Українці продемонстрували свою готовність боронити рідну землю / Фото ОТУ "Захід"
Серед добровольців виявилися чоловіки різного віку / Фото ОТУ "Захід"