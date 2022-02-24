Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Він віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
За словами Залужного, збройні сили Росії розпочали інтенсивні обстріли українських підрозділів на Сході. Вони завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних cил України.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованим Кримом.
Втрат серед захисників України станом на зараз немає. Ми на своїй землі і не здамо її,
– наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Варто прочитати Зеленський закликав закрити авіапростір України від Росії
Наразі у районі проведення Операції Об'єднаних сил збито 5 літаків Росії та 2 вертольоти, підбито 2 танки й знищено кілька російських вантажівок.
Варто зауважити, що Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. Водночас міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо у ЗСУ.