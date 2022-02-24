Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Він віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.

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За словами Залужного, збройні сили Росії розпочали інтенсивні обстріли українських підрозділів на Сході. Вони завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних cил України.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованим Кримом.

Зверніть увагу! Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону, дають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська зазнають втрат.

Втрат серед захисників України станом на зараз немає. Ми на своїй землі і не здамо її,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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Наразі у районі проведення Операції Об'єднаних сил збито 5 літаків Росії та 2 вертольоти, підбито 2 танки й знищено кілька російських вантажівок.

Варто зауважити, що Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. Водночас міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо у ЗСУ.