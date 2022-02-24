Володимир Зеленський буде щогодини повідомляти актуальну і достовірну інформацію.

До теми Ми починаємо створення антипутінської коаліції, – Зеленський

Президент закликав закрити для агресора повітряний простір над Україною. "Спільно ми маємо врятувати Україну, і ми це зробимо", – заявив він.

Також Зеленський запевнив, що сьогодні (24 лютого) Росія розпочала вторгнення вторгнення в Україну, Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом.

Він хоче знищити мою державу, він хоче знищити нашу державу – все, що ми будували, заради чого жили. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу до військовослужбовців, які вже перші прийняли удар на себе і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю збройну силу України, ви мужні, ви незламні,

– сказав він.

Також президент звернувся до всіх українців, що перебувають на нашій землі – не варто піддаватися паніці.

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Вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор перекидає свої війська та обстрілює міста ракетами. В Україні вводять воєнний стан. Хронологію подій – читайте за посиланням.