Цю заяву український президент зробив за декілька годин після того, як Росія напала на Україну. Відео Володимир Зеленський оприлюднив в своєму офіційному телеграмі Zelenskiy / Official.
Зауважте Зеленський телефоном поговорив з Байденом
У світі формують антипутінівську коаліцію
Я поговорив з Джо Байденом, Борисом Джонсоном, Шарль Мішелем, Анджеєм Дудою, Ґітанасом Науседою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції,
– заявив Зеленський.
Президент України сказав, що вже закликав усіх світових лідерів:
- задіяти всі можливі санкції проти Володимира Путіна;
- розпочати всі масштабну оборонну підтримку;
- закрити для агресора повітряний простір над Україною.
"Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ і ми це зробимо. Слава Україні!" – сказав президент.