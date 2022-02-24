Цю заяву український президент зробив за декілька годин після того, як Росія напала на Україну. Відео Володимир Зеленський оприлюднив в своєму офіційному телеграмі Zelenskiy / Official.

Зауважте Зеленський телефоном поговорив з Байденом

У світі формують антипутінівську коаліцію

Я поговорив з Джо Байденом, Борисом Джонсоном, Шарль Мішелем, Анджеєм Дудою, Ґітанасом Науседою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції,

– заявив Зеленський.

Президент України сказав, що вже закликав усіх світових лідерів:

задіяти всі можливі санкції проти Володимира Путіна;

розпочати всі масштабну оборонну підтримку;

закрити для агресора повітряний простір над Україною.

"Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ і ми це зробимо. Слава Україні!" – сказав президент.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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