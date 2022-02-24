Про це він сказав під час ранкового відеозвернення на тлі військової операції, яку Росія почала проти України в ніч на 24 лютого. Президент закликав українців не панікувати, за можливістю залишатися вдома.
Увага В Україні запроваджують воєнний стан, – Зеленський
Хвилину тому (станом на 6:42) я поговорив із президентом Байденом. Сполучені штати Америки вже почали гуртувати народну підтримку,
– зазначив Зеленський.
Офіційний представник Білого дому також зазнчив, що розмова відбулась, пише CNN.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також розмовляв із українським главою. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Він заявив, що Велика Британія та їхні союзники дадуть рішучу відповідь.
"Я вражений жахливими подіями в Україні, і я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну", – написав він.
Напередодні Зеленський і Джонсон домовились про спільні дії на тлі агресії Росії.
У цьому ж зверненні український глава оголосив про запровадження воєнного стану в Україні.
Звернення Володимира Зеленського про введення воєнного стану:
Що передувало зверненню
- Ще 21 лютого Володимир Путін підписав указ про визнання псевдореспублік на Донбасі. Згодом очільник Кремля вніс у раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У раді федерації одноголосно підтримали документ.
- У ніч проти 24 лютого у деяких українських містах пролунали потужні вибухи. Про них повідомили жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси та інших міст України.
- Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків.