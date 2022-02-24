Про це він сказав під час ранкового відеозвернення на тлі військової операції, яку Росія почала проти України в ніч на 24 лютого. Президент закликав українців не панікувати, за можливістю залишатися вдома.

Увага В Україні запроваджують воєнний стан, – Зеленський

Хвилину тому (станом на 6:42) я поговорив із президентом Байденом. Сполучені штати Америки вже почали гуртувати народну підтримку,

– зазначив Зеленський.

Офіційний представник Білого дому також зазнчив, що розмова відбулась, пише CNN.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також розмовляв із українським главою. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Він заявив, що Велика Британія та їхні союзники дадуть рішучу відповідь.

"Я вражений жахливими подіями в Україні, і я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну", – написав він.

Напередодні Зеленський і Джонсон домовились про спільні дії на тлі агресії Росії.

У цьому ж зверненні український глава оголосив про запровадження воєнного стану в Україні.

Довідка. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу. Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної влади повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини.

Звернення Володимира Зеленського про введення воєнного стану:

Що передувало зверненню

Ще 21 лютого Володимир Путін підписав указ про визнання псевдореспублік на Донбасі. Згодом очільник Кремля вніс у раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У раді федерації одноголосно підтримали документ.

У ніч проти 24 лютого у деяких українських містах пролунали потужні вибухи. Про них повідомили жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси та інших міст України.

Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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