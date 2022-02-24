Об этом он сказал во время утреннего видеообращения на фоне военной операции, которую Россия начала против Украины в ночь на 24 февраля. Президент призвал украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома.

Внимание В Украине вводят военное положение, – Зеленский

Минуту назад (по состоянию на 6:42) я поговорил с президентом Байденом. Соединенные Штаты Америки уже начали сплачивать народную поддержку,

– отметил Зеленский.

Официальный представитель Белого дома также отметил, что разговор состоялся, пишет CNN.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также беседовал с украинским главой. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук. Он заявил, что Великобритания и их союзники дадут решительный ответ.

"Я поражен ужасными событиями в Украине, и я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав это неспровоцированное нападение на Украину", – написал он.

Накануне Зеленский и Джонсон договорились о совместных действиях на фоне агрессии России.

В этом же обращении украинский глава объявил о введении военного положения в Украине.

Справка. Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека.

Обращение Владимира Зеленского о введении военного положения:

Что предшествовало обращению

Еще 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании псевдореспублик на Донбассе. Впоследствии глава Кремля внес в совет федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В совете федерации единогласно поддержали документ.

В ночь на 24 февраля в некоторых украинских городах прогремели мощные взрывы. О них сообщили жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы и других городов Украины.

Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов.

