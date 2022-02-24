Это заявление украинский президент сделал через несколько часов после того, как Россия напала на Украину. Видео Владимир Зеленский обнародовал в своем официальном телеграме Zelenskiy / Official.

Заметьте Зеленский по телефону поговорил с Байденом

В мире формируют антипутиновскую коалицию

Я поговорил с Джо Байденом, Борисом Джонсоном, Шарль Мишелем, Анджеем Дудой, Гитанасом Науседой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции,

– заявил Зеленский.

Президент Украины сказал, что уже призвал всех мировых лидеров:

задействовать все возможные санкции против Владимира Путина;

начать всем масштабную оборонительную поддержку;

закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной.

"Совместно мы должны спасти Украину, спасти демократический мир и мы это сделаем. Слава Украине!" – сказал президент.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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