Это заявление украинский президент сделал через несколько часов после того, как Россия напала на Украину. Видео Владимир Зеленский обнародовал в своем официальном телеграме Zelenskiy / Official.
Заметьте Зеленский по телефону поговорил с Байденом
В мире формируют антипутиновскую коалицию
Я поговорил с Джо Байденом, Борисом Джонсоном, Шарль Мишелем, Анджеем Дудой, Гитанасом Науседой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции,
– заявил Зеленский.
Президент Украины сказал, что уже призвал всех мировых лидеров:
- задействовать все возможные санкции против Владимира Путина;
- начать всем масштабную оборонительную поддержку;
- закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной.
"Совместно мы должны спасти Украину, спасти демократический мир и мы это сделаем. Слава Украине!" – сказал президент.