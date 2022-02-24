У ЗСУ закликали зберігати спокій. Українські захисники дають гідну відсіч бойовикам.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264

https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264 https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264

https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264 https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264

У зоні ООС збили 5 російських літаків

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 24 лютого в районі проведення ОС збили 5 літаків та вертоліт агресорів.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник зазнає збитків,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликали вірити в захисників та не панікувати.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Повний текст допису Генерального штабу ЗСУ

Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України. За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник зазнає збитків. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. Разом переможемо! Слава Україні!