У ЗСУ закликали зберігати спокій. Українські захисники дають гідну відсіч бойовикам.
Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!
https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264
https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!
https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264
https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264
У зоні ООС збили 5 російських літаків
У Генштабі ЗСУ повідомили, що 24 лютого в районі проведення ОС збили 5 літаків та вертоліт агресорів.
Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник зазнає збитків,
– мовиться у повідомленні.
Українців закликали вірити в захисників та не панікувати.
Повний текст допису Генерального штабу ЗСУ
Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України. За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник зазнає збитків. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. Разом переможемо! Слава Україні!