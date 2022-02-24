Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный. Он отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.
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Россия утром 24 февраля нагло атаковала Украину. Сейчас потерь среди украинских защитников нет.
Источник:фейсбук Валерия Залужного
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный. Он отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.
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