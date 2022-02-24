Давать отпор агрессору собрались мужчины всех возрастов
Украинцы в очередной раз продемонстрировали свое единство и готовность прогнать врага прочь. В центры комплектования пришли мужчины всех возрастов.
Важно Потерь среди ВСУ на данный момент нет, – главнокомандующий Залужный
На фото из центра комплектования видны молодые парни, мужчины среднего возраста и даже пожилые.
В городе сегодня единственная очередь – очередь в территориальные центры комплектования! Спасибо, ребята! Вместе победим,
– отметили в ОТУ "Запад".
В Тернополе мужчины пришли в центр комплектования ВСУ / Фото ОТУ "Запад"
Желающих оказалось несколько десятков / Фото ОТУ "Запад"
Украинцы продемонстрировали свою готовность защищать родную землю / Фото ОТУ "Запад"
Среди добровольцев оказались мужчины всех возрастов / Фото ОТУ "Запад"