Всего более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Более 306 получили ранения.

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Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях,

– сообщили в офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской области – 88. В Донецкой – 81, Харьковской – 75, Черниговской – 50, Николаевский – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

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