Загалом більше 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Росії. Більше 306 отримали поранення.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській області – 88. У Донецькій – 81, Харківській – 75, Чернігівській – 50, Миколаївський – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

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