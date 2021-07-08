Эти перемены должны способствовать стабилизации ситуации на рынке электрической энергии. В министерстве говорят, что все в целях сохранения безопасности поставок электричества потребителям.

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В Минэнерго хотят создать "черный список"

В министерстве рассказали, что инициируют внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на Товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".

Делают это с целью усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение договорных условий. Наработки представят 9 июля на заседании аукционного комитета.

Предложим ввести перечень систематических нарушителей договорных обязательств (так называемый Black List), который временно будет ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам,

– рассказали в министерстве.

Запрос о введении таких изменений в министерство направили "Гарантированный покупатель" и Украинская энергетическая биржа.

Почему министрерство хочет ввести такие изменения

на рынке наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка. Об этом свидетельствует периодическое падение цены на электроэнергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией;

в последнее время наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров. Отдельные трейдеры и электропоставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, согласно договору, и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию.

Это ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии, затрудняет планирование их производственной деятельности. В частности – определение и формирование необходимых запасов топлива,

– рассказали в министерстве.

Это затрудняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям.

Снижение цен на электроэнергию: коротко