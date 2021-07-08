Эти перемены должны способствовать стабилизации ситуации на рынке электрической энергии. В министерстве говорят, что все в целях сохранения безопасности поставок электричества потребителям.
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В Минэнерго хотят создать "черный список"
В министерстве рассказали, что инициируют внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на Товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".
Делают это с целью усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение договорных условий. Наработки представят 9 июля на заседании аукционного комитета.
Предложим ввести перечень систематических нарушителей договорных обязательств (так называемый Black List), который временно будет ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам,
– рассказали в министерстве.
Запрос о введении таких изменений в министерство направили "Гарантированный покупатель" и Украинская энергетическая биржа.
Почему министрерство хочет ввести такие изменения
- на рынке наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка. Об этом свидетельствует периодическое падение цены на электроэнергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией;
- в последнее время наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров. Отдельные трейдеры и электропоставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, согласно договору, и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию.
Это ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии, затрудняет планирование их производственной деятельности. В частности – определение и формирование необходимых запасов топлива,
– рассказали в министерстве.
Это затрудняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям.
Снижение цен на электроэнергию: коротко
- В Минэнерго предложили решение касаемо кризисной ситуации по снижению цен на рынке, которая сложилась в начале июля текущего года.
- Предложили принять методику расчета предельной цены на рынке "на сутки вперед", утвердить обязательность биржевой торговли для всех участников, в законодательном поле отменить обязательства по продаже 10% электроэнергии на РДН, по крайней мере для тех участников, которые выполняют функции ПСО.
- Кстати, Антимонопольный комитет начал расследование на предмет сговора. Должны установить наличие или отсутствие в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.