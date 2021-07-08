Ці зміни мають сприяти стабілізації ситуації на ринку електричної енергії. У міністерстві кажуть, що все з метою збереження безпеки постачання електрики споживачам.
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У Міненерго хочуть створити "чорний список"
У міністерстві розповіли, що ініціюють внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа".
Роблять це з метою посилення відповідальності недобросовісних учасників ринку за порушення договірних умов. Напрацювання представлять 9 липня на засіданні аукціонного комітету.
Запропонуємо ввести перелік систематичних порушників договірних зобов'язань (так званий Black List), який тимчасово обмежуватиме їм доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами,
– розповіли в міністерстві.
Запит щодо запровадження таких змін до міністерства скерували "Гарантований покупець" та Українська енергетична біржа.
Чому міністрерство хоче запровадили такі зміни
- на ринку спостерігається ситуація спотворення ціноутворення на організованих сегментах ринку. Про це свідчить періодичне падіння ціни на електроенергію нижче собівартості її виробництва навіть найдешевшою атомною генерацією;
- останнім часом спостерігаються маніпуляції і на ринку двосторонніх договорів. Окремі трейдери та електропостачальники, які уклали двосторонні договори на купівлю електроенергії за результатами електронних аукціонів, не виконують взяті на себе зобов'язання щодо купівлі електроенергії в обсягах і за цінами, відповідно до договору, та порушують умови оплати за відпущену електричну енергію.
Це погіршує фінансово-економічний стан виробників електроенергії, ускладнює планування їх виробничої діяльності. Зокрема – визначення та формування необхідних запасів палива,
– розповіли в міністерстві.
Це ускладнює підготовку енергогенеруючих підприємств до проходження осінньо-зимового періоду та створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам.
Зниження цін на електроенергію: коротко
- У Міненерго запропонували рішення щодо кризової ситуації зі зниження цін на ринку, котра склалась на початку липня поточного року.
- Запропонували прийняти методику розрахунку граничної ціни на ринку "на добу наперед", затвердити обов’язковість біржової торгівлі для всіх учасників, у законодавчому полі скасувати зобов'язання щодо продажу 10% електроенергії на РДН, принаймні для тих учасників, які виконують функції ПСО.
- До речі, Антимонопольний комітет почав розслідування на предмет змови. Мають встановити наявність чи відсутність в діях учасників ринку електроенергії порушень законодавства про захист економічної конкуренції.