Инцидент произошел вечером 18 июля в селе Клишковцы. Правоохранители уже задержали поджигателя, а спасатели оперативно локализовали и потушили пожар.

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Спор возник из-за наследства

Полиция установила, что 23-летний мужчина пришел к сестре домой. Между ними вспыхнул спор, который касался перераспределения наследства после смерти их отца. В ходе конфликта парень угрожал поджечь дом, в руках у него была канистра с неизвестным веществом. Сестра пыталась помешать ему, из-за этого он несколько раз ударил ее.

Потерпевшая выбежала из дома, чтобы вызвать экстренные службы. Пока ее не было в доме, брат облил его веществом из канистры и поджег. В это время в комнате находился 4-летний ребенок, он смотрел телевизор.

Мужчина поджег дом с племянницей / Фото Нацполиции



Последствия пожара в Клишковцах / Фото Нацполиции

Женщина схватила на руки свою дочь и выбежала с ней на улицу. Она сразу позвонила в скорую, спасателям и полицейским. Буковинка получила незначительные ожоги, но от госпитализации отказалась.

Поджигатель закрылся в своем доме

После поджога мужчина убежал в свой дом и закрылся там. На место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали злоумышленника. Его поместили в изолятор временного содержания.

Обратите внимание! Правоохранители уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на преступление и умышленном убийстве.

Полицейские изъяли вещественные доказательства с места происшествия. Сумму нанесенного ущерба все еще устанавливают. Задержанному уже сообщили о подозрениях, продолжается досудебное расследование.