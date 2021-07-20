Інцидент трапився ввечері 18 линя у селі Клішківці. Правоохоронці вже затримали палія, а рятувальники оперативно локалізували й загасили пожежу.

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Суперечка виникла через спадщину

Поліція встановила, що 23-річний чоловік прийшов до сестри додому. Між ними спалахнула суперечка, яка стосувалася перерозподілу спадщини після смерті їхнього батька. У ході конфлікту хлопець погрожував підпалити будинок, в руках у нього була каністра з невідомою речовиною. Сестра намагалася перешкодити йому, через це він кілька разів вдарив її.

Потерпіла вибігла з будинку, аби викликати екстрені служби. Поки її не було у будинку, брат облив його речовиною з каністри та підпалив. У цей час у кімнаті перебувала 4-річна дитина, вона дивилася телевізор.



Чоловік підпалив будинок із племінницею / Фото Нацполіції



Наслідки пожежі у Клішківцях / Фото Нацполіції

Жінка вхопила на руки свою доньку та вибігла з нею на вулицю. Вона одразу зателефонувала у швидку, рятувальникам та поліцейським. Буковинка отримала незначні опіки, але від госпіталізації відмовилася.

Палій закрився у своєму будинку

Після підпалу чоловік втік до свого дому й зачинився там. На місце події викликали спецпризначенців, які затримали зловмисника. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Зверніть увагу! Правоохоронці вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про замах на злочин та умисне вбивство.

Поліцейські вилучили речові докази з місця події. Суму завданих збитків все ще встановлюють. Затриманому вже повідомили про підозри, триває досудове розслідування.