Бездиханне тіло дитини виявили рятувальники, коли загасили вогонь. Пожежа сталася ввечері 15 липня в підсобному приміщенні.
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Дівчинка могла злякатися
Мертву дитину виявили під ліжком. За словами правоохоронців, вона могла злякатися. Тому сховалася туди від пожежі.
Саму ж підсобку використовували як курник. Там облаштували житлову кімнату й провели туди світло.
Пожежа сталася в підсобці, яку використовували як курник / Фото пресслужби Нацполіції
Де були дорослі
Попередньо, родина загиблої дівчинки – уродженці Закарпатської області. Сама сім’я є багатодітною.
На момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих в будинку дивилися телевізор, а найменші гралися на подвір'ї.
В якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, побачили, що горить будівля.
Потерпілі – багатодітна родина з Закарпаття / Фото пресслужби Нацполіції
На місці події працювали експерти
На місці інциденту працювали слідчі Нацполіції, експерти, криміналісти та пожежно-рятувальна бригада.
Причини загоряння стануть відомими після проведення експертизи. Наразі вирішують питання про відкриття справи. Мовиться про статтю Кримінального кодексу «Умисне вбивство», однак вона матиме позначку "нещасний випадок".
У момент трагедії дорослі дивилися телевізор, а старші діти пішли на річку / Фото пресслужби Нацполіції