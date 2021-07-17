Бездиханне тіло дитини виявили рятувальники, коли загасили вогонь. Пожежа сталася ввечері 15 липня в підсобному приміщенні.

Ще один нещасний випадок На Тернопільщині трагічно загинув 2-річний хлопчик: на нього наїхала автівка

Дівчинка могла злякатися

Мертву дитину виявили під ліжком. За словами правоохоронців, вона могла злякатися. Тому сховалася туди від пожежі.

Саму ж підсобку використовували як курник. Там облаштували житлову кімнату й провели туди світло.

Пожежа, Тернопільщина, загинула дитина, дорослі дивлилис телевізор, 15 липня 2021
Пожежа сталася в підсобці, яку використовували як курник / Фото пресслужби Нацполіції

Де були дорослі

Попередньо, родина загиблої дівчинки – уродженці Закарпатської області. Сама сім’я є багатодітною.

На момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих в будинку дивилися телевізор, а найменші гралися на подвір'ї.

В якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, побачили, що горить будівля.

Пожежа, Тернопільщина, загинула дитина, дорослі дивлилис телевізор, 15 липня 2021
Потерпілі – багатодітна родина з Закарпаття / Фото пресслужби Нацполіції

На місці події працювали експерти

На місці інциденту працювали слідчі Нацполіції, експерти, криміналісти та пожежно-рятувальна бригада.

Причини загоряння стануть відомими після проведення експертизи. Наразі вирішують питання про відкриття справи. Мовиться про статтю Кримінального кодексу «Умисне вбивство», однак вона матиме позначку "нещасний випадок".

Пожежа, Тернопільщина, загинула дитина, дорослі дивлилис телевізор, 15 липня 2021
У момент трагедії дорослі дивилися телевізор, а старші діти пішли на річку / Фото пресслужби Нацполіції