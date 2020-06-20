Из-за осложнения погодных условий в Украине (дожди и порывы ветра) утром 20 июня 179 населенных пунктов в четырех областях остаются без электроснабжения.

Обесточивание произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, сообщили в ГСЧС.

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Обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Черниговская – 101, Киевская – 49, Сумская – 23 и Житомирская – 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также 19 июня на территории 3 областей (Черниговская, Полтавская и Харьковская) вследствие порывов ветра упали 22 дерева, частично повреждены крыши 24 жилых домов и навеса стадиона "Старт" в городе Миргород. Жертв и пострадавших нет.