Через ускладнення погодних умов в Україні (дощі та пориви вітру), вранці 20 червня 179 населених пунктів в чотирьох областях залишаються без електропостачання.

Знеструмлення відбулося через спрацювання системи захисту ліній електропередач, повідомили в ДСНС. Варте уваги Грози, шквали та град: Київ та більшість регіонів України накриє потужна негода Знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська – 101, Київська – 49, Сумська – 23 та Житомирська – 6. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Також 19 червня на території 3 областей (Чернігівська, Полтавська та Харківська) внаслідок поривів вітру впали 22 дерева, частково пошкоджено дахи 24 житлових будинків та навісу стадіону "Старт" у місті Миргород. Жертв та постраждалих немає.