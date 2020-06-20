Через негоду 179 міст та сіл в Україні знеструмлені
Через ускладнення погодних умов в Україні (дощі та пориви вітру), вранці 20 червня 179 населених пунктів в чотирьох областях залишаються без електропостачання.
Знеструмлення відбулося через спрацювання системи захисту ліній електропередач, повідомили в ДСНС.
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Знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська – 101, Київська – 49, Сумська – 23 та Житомирська – 6.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Також 19 червня на території 3 областей (Чернігівська, Полтавська та Харківська) внаслідок поривів вітру впали 22 дерева, частково пошкоджено дахи 24 житлових будинків та навісу стадіону "Старт" у місті Миргород. Жертв та постраждалих немає.