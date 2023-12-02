О том, где ожидать тяжелые погодные условия и какие советы соблюдать – рассказывает 24 Канал.

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"2 декабря в западных областях значительные снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (И уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентр.

Снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега ожидаются:

в Черновицкой,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Львовской,

Ровенской,

Волынская область.



Желтый уровень опасности объявили в 8 регионах / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Предупреждение о тумане

Туманное утро сегодня наблюдали жители многих регионов. В частности, в Одесской, Львовской, Киевской, Херсонской.

В полиции Одесской области предупредили что управление транспортными средствами во время тумана может быть опасным, поскольку видимость ограничена, и существует риск аварий. Там привели несколько советов, как управлять автомобилем во время тумана:

двигайтесь с включенными противотуманными фарами. Включайте ближний или дальний свет фар в зависимости от того, где вы находитесь – в пределах города или на загородной трассе;

выберите безопасную скорость движения, чтобы остановиться в пределах видимости дороги;

избегайте резких маневров;

если видимость ухудшилась, остановите автомобиль на обочине. Во время остановки включите аварийную световую сигнализацию и переждите, пока туманность не уменьшится.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Роман Мрочко сообщил, что в первой половине дня, ориентировочно до 14:00, сегодня, 2 декабря, по городу и области сохранится туман с видимостью 200 - 500 метров.

В КГГА также предупредили, что в сегодняшний день в столице и области будет туман, а видимость 200 – 500 метров. Там, кроме оговорки водителям соблюдать безопасные расстояния на дороге, призвали пешеходов одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Будет ли холодно

В Западных и Северных областях страны прогнозируют на сегодняшний день небольшие морозы – до минус 3 градусов. В центре и на Востоке дневная температура составит около 3-6 градусов тепла. В Южных регионах и в Запорожской области столбики термометров поднимутся до плюс 10 – 12 градусов.

В воскресенье, 3 декабря, ожидается, что по всей стране будет облачно, но преимущественно без осадков. На Западе может срываться небольшой снег, в центральных и северных областях будет дождь.

На Западе и Севере страны ожидают нулевые показатели на термометре. В центральных областях воздух прогреется до 3-5 градусов тепла, а на Востоке и Юге Украины - даже до 6-9 градусов тепла.