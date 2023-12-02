Про те, де очікувати важкі погодні умови, та яких порад дотримуватись – розповідає 24 Канал.

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"2 грудня в західних областях значні сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)", – повідомили в Укргідрометцентрі.

Значний сніг і дощ, ожеледиця, налипання мокрого снігу очікуються:

в Чернівецькій,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Хмельницькій,

Тернопільській,

Львівській,

Рівненській,

Волинській областях.



Жовтий рівень небезпеки оголосили у 8 регіонах / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Попередження про туман

Туманний ранок сьогодні спостерігали жителі багатьох регіонів. Зокрема, на Одещині, Львівщині, Київщині, Херсонщині.

У поліції Одеської області попередили, що керування транспортними засобами під час туману може бути небезпечним, оскільки видимість обмежена, і існує ризик аварій. Там навели кілька порад, як керувати автомобілем під час туману:

рухайтесь з увімкненими протитуманними фарами. Вмикайте ближнє або дальнє світло фар залежно від того, де ви перебуваєте — в межах міста або на заміській трасі;

оберіть безпечну швидкість руху, аби мати змогу зупинитись у межах видимості дороги;

уникайте різких маневрів;

якщо видимість погіршилась, зупиніть автомобіль на узбіччі. Під час зупинки, увімкніть аварійну світлову сигналізацію та перечекайте, поки туманність не зменшиться.

Своєю чергою керівник Харківської ОВА Роман Мрочко повідомив, що у першій половині дня, орієнтовно до 14.00, сьогодні, 2 грудня, по місту та області збережеться туман з видимістю 200 – 500 метрів.

У КМДА також попередили, що упродовж сьогоднішнього дня в столиці та області буде туман, а видимість 200 – 500 метрів. Там окрім застереження водіям дотримуватись безпечних відстаней на дорозі, закликали пішоходів одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Чи буде холодно

В Західних і Північних областях країни прогнозують на сьогодні невеликі морози – до мінус 3 градусів. У центрі та на Сході денна температура становитиме близько 3 – 6 градусів тепла. У Південних регіонах і Запорізькій області стовпчики термометрів піднімуться до плюс 10 – 12 градусів.

В неділю, 3 грудня, очікують, що по всій країні буде хмарно, але переважно без опадів. На Заході може зриватися невеликий сніг, у центральних і північних областях – дощитиме.

На Заході та Півночі країни очікують нульових показників на термометрі. У центральних областях повітря прогріється до 3 – 5 градусів тепла, а на Сході та Півдні України – навіть до 6 – 9 градусів тепла.