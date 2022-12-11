Отмечают, что зима свирепствует на западе Украины, Польши и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети несколько поездов задерживаются.

Внимание Во Львове – древопад и налипание глыб на сетях: трамваи и троллейбусы не курсируют

В частности, задержка до трех часов есть на следующих маршрутках:

№961 Кошице – Мукачево +1 ч 35 мин;

№89 Киев – Перемышль +2 ч 38 мин;

№45 Харьков – Ужгород +2 ч 47 мин;

№41 Днепр – Трускавец +2 ч 34 мин;

№23 Киев – Хелм +1 ч 23 мин;

№93 Харьков – Хелм +1 ч 23 мин;

№3 Запорожье – Ужгород +1 ч 20 мин;

№1 Харьков – Ивано-Франковск +54 мин;

№85 Львов – Запорожье +46 мин.

Резервные тепловозы уже работают, где это необходимо, снегооборот в разгаре. Извиняемся за задержки и внимательно следим за циклоном,

– говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье, 11 декабря, на большинстве территории Украины ухудшится погода. Ожидаются значительные осадки и гололедица.

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