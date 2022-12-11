Отмечают, что зима свирепствует на западе Украины, Польши и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети несколько поездов задерживаются.
Внимание Во Львове – древопад и налипание глыб на сетях: трамваи и троллейбусы не курсируют
В частности, задержка до трех часов есть на следующих маршрутках:
- №961 Кошице – Мукачево +1 ч 35 мин;
- №89 Киев – Перемышль +2 ч 38 мин;
- №45 Харьков – Ужгород +2 ч 47 мин;
- №41 Днепр – Трускавец +2 ч 34 мин;
- №23 Киев – Хелм +1 ч 23 мин;
- №93 Харьков – Хелм +1 ч 23 мин;
- №3 Запорожье – Ужгород +1 ч 20 мин;
- №1 Харьков – Ивано-Франковск +54 мин;
- №85 Львов – Запорожье +46 мин.
Резервные тепловозы уже работают, где это необходимо, снегооборот в разгаре. Извиняемся за задержки и внимательно следим за циклоном,
– говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье, 11 декабря, на большинстве территории Украины ухудшится погода. Ожидаются значительные осадки и гололедица.
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