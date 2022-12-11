Зазначають, що зима лютує на заході Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі декілька потягів затримуються.

Увага У Львові – деревопад та налипання брил на мережах: трамваї та тролейбуси не курсують

Зокрема, затримка до трьох годин є на таких маршрутках:

№961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;

№89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів – Запоріжжя +46 хв.

Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Перепрошуємо за затримки та уважно слідкуємо за циклоном,

– йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики повідомляли, що у неділю, 11 грудня, на більшості території України погіршиться погода. Очікуються значні опади та ожеледиця.

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