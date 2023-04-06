Из-за непогоды в ряде городов коммунальщикам пришлось плодотворно поработать. В то же время во Львове и Черновцах для устранения последствий непогоды пришлось вызвать спасателей, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Снег еще будет: на сколько дней в Украине задержится ненастье и морозы

Авария во Львове

Утром 6 апреля на улице Емельяна Ковча произошло ДТП. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что авто взлетело на путь железной дороги.

По предварительной информации, обошлось без жертв. Соответствующие органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Во Львове авто взлетело на путь / Фото Varta1

Непогода в Черновцах

В селе Хряцкая Черновицкого района в результате ухудшения погодных условий автомобиль скорой, спеша на вызов, не смог проехать на заснеженном участке дороги. В помощь медикам прибыли спасатели.

Работники ГСЧС транспортировали больного в карету скорой медицинской помощи, а впоследствии его доставили в лечебное учреждение.

Спасатели помогли больному добраться до больницы / Фото ГСЧС Украины

Кроме того, спасатели выезжали на помощь медикам в Днестровском районе. Автомобиль скорой, направляясь к пациенту, не смог проехать участок дороги на отрезке автодороги в пределах населенных пунктов Круглик-Жиловка.

Чрезвычайники выехали на место происшествия и отбуксировали карету скорой помощи на участок дороги, где водитель скорой мог продолжить движение самостоятельно.

В этот же день из-за непогоды в Черновцах упали два дерева. Одно повредило припаркованный автомобиль, другое упало на проезжую часть. К счастью, последствия непогоды удалось ликвидировать спасателям.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды / Фото ГСЧС Черновицкой области

Напомним, что синоптики зафиксировали новый природный рекорд в Киеве. 5 апреля в столице выпало 20,6 миллиметра осадков. Эти данные побили рекорд 90-летней давности, когда в Киеве выпало 17,2 миллиметра осадков.