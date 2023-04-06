Апрель уже успел удивить украинцев аномальной погодой: жители ряда областей, в частности, на Западе и Юге нашей страны сегодня проснулись в зимней сказке. А вот коммунальщики и водители, очевидно, приятного в этой погоде видят мало. 24 Канал рассказывает, как долго будет снег в Украине.

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Погода на завтра

По данным Укргидрометцентр, в пятницу, 7 апреля, в Северо-Восточных и Восточных областях – умеренные дожди, температура ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 12 – 17 градусов тепла.

В Закарпатье и Прикарпатье – следует ожидать мокрый снег, иногда налипание мокрого снега. Ночью на дорогах может быть гололедица; температура ночью опустится до 0 – 5 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла.

На остальной территории без существенных осадков, лишь в Днепропетровской, Запорожской местами в Киевской областях небольшой дождь. Температура ночью будет достигать 1 – 6 градусов тепла, днем 6 – 11 градусов тепла.

Важно! Синоптики предупредили, что Украину накрыл циклон, принесший осадки. На Западе 7 апреля снова ожидается снег, а в других областях Украины – дождь. Несмотря на то, что погода будет со знаком плюс, возможны сильные порывы ветра, а в некоторых Северных и Центральных районах туман.



Прогноз погоды на 7 апреля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.

Погода на выходных

В субботу, 8 апреля, во многих областях возможен временами небольшой дождь. В то время как, в Карпатском регионе небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. В Южных областях существенных осадков не прогнозируется.

Температура ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 10 – 15 градусов: в Южных, Восточных и Северо-Восточных областях до 17 градусов; в Западных областях ночью около 0 градусов, днем 8 – 13 градусов тепла. В Закарпатье и Прикарпатье 5 – 10 градусов тепла; в Карпатах ночью 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла.