В общей сложности людей из Луганщины удалось вывезти всеми 5 маршрутами. Это 210 жителей области.

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Однако из Попасной только трое из них. Город россияне плотно обстреливали с самого утра,

– рассказал Гайдай.

Людей сначала хотели вывезти на автобусе из Попасной, но эвакуироваться было крайне опасно. Потому транспорт оставили в соседнем населенном пункте, где было спокойнее.

В то же время, жителей Попасной пытались подвозить к месту эвакуации на автомобилях. А потом уже делать пересадку на автобус. Но даже таким образом удалось сделать только один рейс и спасти 3 местных.

По дороге оккупанты все равно обстреляли шины автобуса, но, к счастью, никто не пострадал. Водителю удалось со спущенными шинами доехать в безопасный регион.