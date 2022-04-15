Загалом людей з Луганщини вдалося вивезти всіма 5 маршрутами. Це 210 жителів області.

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Однак із Попасної лише троє з них. Місто росіяни щільно обстрілювали із самого ранку,

– розповів Гайдай.

Людей спочатку хотіли вивезти автобусом з Попасної, але евакуюватися було вкрай небезпечно. Тому транспорт залишити в сусідньому населеному пункті, де було спокійніше.

Водночас попаснян намагалися підвозити до місця евакуації на автомобілях. А потім вже – робити пересадку на автобус. Але навіть у такий спосіб вдалося зробити лише один рейс і врятувати 3 місцевих.

Дорогою окупанти все одно обстріляли шини автобуса, але, на щастя, ніхто не постраждав. Водієві вдалося зі спущеними шинами доїхати до безпечного регіону.

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