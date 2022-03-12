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Будет интересно – Запасы оккупантов должны закончиться 18 марта
Продолжается третья неделя сопротивления украинцев российским захватчикам. Планы России относительно быстрой оккупации не осуществились, поэтому запасы пищи и боеприпасов у вражеских бригад уже подходят к концу.
Источник:Генеральный штаб ВСУ
К теме Россиянам отдали приказ перейти к "самообеспечению" – фактически разрешив мародерство
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