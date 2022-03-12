Разведка сообщает, что теперь основная задача оккупантов – закрепиться на позициях, прикрываясь местным населением.

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В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию,

– говорится в сообщении разведки.

Известно также, что теперь подразделения путинских войск на неопределенное время остались отрезанными от снабжения и получили указание перейти на "самообеспечение" к следующим распоряжениям.

То есть призывали отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки.

Так что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не единичные случаи. К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних,

– сообщили в разведке.

Такая политика террора государства оккупанта не останется безнаказанной.

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Полный текст сообщения Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Армия оккупанта легализует мародерство. В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.

Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на «самообеспечение» к следующим распоряжениям. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки.

Так что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не единичные случаи. К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних.