О потерях врага Президент рассказал во время утреннего обращения 12 марта, передает 24 канал.

Внимание Зеленский записал новое видеообращение к украинцам

Потери российских войск колоссальные, динамика потерь оккупантов на 17 день войны уже такая, что можно уверенно говорить – это наибольший удар за многие годы,

– подчеркнул Зеленский.

По данным Президента, с начала вторжения 31 батальонная тактическая группа потеряла боеспособность, российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами.

"Группами же пытаются выйти из Украины домой, в Россию".

Потери в технических силах

Потери захватчиков в технических возможностях впечатляют – более 360 танков, 1205 бронированных машин и это еще без подсчета потерь после этой ночи борьбы.

Уже почти 60 самолетов, больше 80 вертолетов, сотни единиц другой техники, в частности, самых современных образцов, которыми Россия всегда гордится,

– добавил Зеленский.

Но подчеркнул, что у большинства армий мира нет столько техники, сколько российские войска потеряли за время вторжения в наше государство.

Утреннее обращение Владимира Зеленского от 12 марта: смотрите видео