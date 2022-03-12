В своем обращении украинский лидер говорил о текущей ситуации в Украине, а также об успехах украинских защитников и провалах российских захватчиков, сообщает 24 канал.

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Митинги в Мелитополе за освобождение из плена мэра

Президент отметил, что утром в Мелитополе более 2000 человек вышли на очередную акцию протеста против российских войск и попыток поставить город на колени. Он призвал Москву подумать: "если в Мелитополе против оккупации вышло столько людей, сколько должно быть в столице России".

Вчера (11 марта – 24 канал) оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общество города требует освободить его,

– добавил глава государства.

Он поблагодарил каждого мелитопольца за такое сопротивление. Благодаря этому россияне понимают, что они чужды украинской земле.

Зеленский сообщил, что ночью и уже днем ​​12 марта украинские власти говорят с международными партнерами о ситуации с похищением городского головы.

"Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой, – Франции, Германии, Израилю", – пояснил политик. Украина будет говорить со всеми, чтобы освободить Федорова. От мировых лидеров ожидают, чтобы они показали, как могут повлиять на ситуацию – "освободить одного человека, олицетворяющего собой всю мелитопольскую общину, которая борется против оккупации".

Украина наносит России мощный удар

Также украинский лидер подчеркнул, что Вооруженные Силы делают все, чтобы лишить врага желания продолжать войну против Украины.

Утраты русских войск колоссальны. Динамика на 17-й день такова, что можно говорить, что это – самый большой удар по русской армии за десятки лет,

– сказал президент.

Россияне нигде за такой период больше не теряли.

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Утреннее обращение Владимира Зеленского от 12 марта: смотрите видео