У своєму зверненні український лідер говорив про поточну ситуацію в Україні, а також успіхи українських захисників та провали російських загарбників, повідомляє 24 канал.

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Мітинги в Мелітополі за звільнення з полону мера

Президент зазначив, що вранці в Мелітополі понад 2 000 людей вийшли на чергову акцію протесту проти російських військ та намагань поставити місто на коліна. Він закликав Москву подумати: "якщо в Мелітополі проти окупації вийшло стільки людей, то скільки має бути в столиці Росії".

Вчора (11 березня – 24 канал) окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його,

– додав глава держави.

Він подякував кожному мелітопольцю за такий спротив. Завдяки цьому росіяни розуміють, що вони чужі на українській землі.

Зеленський повідомив, що протягом ночі й вже вдень 12 березня українська влада говорить з міжнародними партнерами про ситуацію з викраденням міського голови.

"Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які говорять з Москвою, – Франції, Німеччини, Ізраїлю", – пояснив політик. Україна говоритиме зі всіма, аби звільнити Федорова. Від світових лідерів очікують, аби вони показали, як можуть вплинути на ситуацію – "звільнити одну людину, яка уособлює собою всю мелітопольську громаду, яка бореться проти окупації".

Україна завдає Росії потужного удару

Також український лідер наголосив, що Збройні Сили роблять все, аби позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України.

Втрати російських військ колосальні. Динаміка на 17-й день така, що можна говорити, що це – найбільший удар по російській армії за десятки років,

– сказав президент.

Росіяни ніде за такий період не втрачали більше. "Від початку вторгнення 31 батальйонно-тактична група втратила боєздатність, російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами", – продовжив Зеленський.

Ба більше – втрати загарбників у технічних можливостях вражають: понад 360 танків, 1 205 броньованих машин, і це ще без підрахунку втрат після цієї ночі боротьби. Українці знищили вже майже 60 літаків, понад 80 гелікоптерів, сотні одиниць іншої техніки.

Зупинятися Україна не має права

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Ранкове звернення Володимира Зеленського від 12 березня: дивіться відео