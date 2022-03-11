Український президент 11 березня виступив перед польським Сеймом, повідомляє 24 канал. Зеленський говорив про важливість підтримки зі сторони Польщі.

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Основні тези виступу Зеленського перед Сеймом Польщі

Налагодження відносин між Україною та Польщею

Український президент зазначив, що коли він очолив державу у 2019 році, то відчувалося, що Україні треба пройти з Польщею довгий шлях, бо "було прохолодно у відносинах і настроях один до одного".

Але я знав, що від природи – ми рідні. Українці, поляки. Я пам'ятаю мої перші зустрічі з Анджеєм (Дудою – 24 канал). Від зустрічі до зустрічі усе змінювалось. Прохолода зникала, ми розуміли один одного,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що порозумівся з президентом Польщі. Політиків об'єднали спільні цінності, зокрема те, що люди мають жити у світі, де народи незалежні, де панує свобода, де родина має значення і де ніхто й ніколи не має права на загарбницьку війну.

З одним сусідом Україні не пощастило

Глава держави також зазначив, що в України є 7 країн-сусідок. Однак одна з них принесла на українську землю на нашу землю біду та війну. "Сусід, який вочевидь діє без Бога", – пояснив Зеленський..

Коли є той, хто б'є по-звірячому, дуже важливо мати того, хто підставить плече. І коли у твій дім ступає нога ворога, він протягне руку допомоги,

– сказав він.

Президент зазначив, що вранці 24 лютого знав, хто простягне руку допомоги й скаже, "брате, твій народ не залишиться з ворогом сам на сам". "Так і сталося. І я вдячний за це. Польські брати й сестри з нами. І це є природно", – продовжив український лідер. Адже вже тоді стало зрозуміло, що між українським і польським народами немає кордонів.

Історичний виступ Зеленського перед польським Сеймом: дивіться відео

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