Про втрати ворога Президент розповів під час ранкового звернення 12 березня, передає 24 канал.

Увага Зеленський записав нове відеозвернення до українців

Втрати російських військ колосальні, динаміка втрат окупантів на 17 день війни, вже така, що можна впевнено говорити це найбільший удар за багато років,

– наголосив Зеленський.

За даними Президента, від початку вторгнення 31 батальйонна тактична група втратила боєздатність, російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами.

"Групами намагаються ж вийти з України додому, в Росію".

Втрати у технічних силах

Втрати загарбників у технічних можливостях вражають – більше 360 танків, 1205 броньованих машин і це ще без підрахунку втрат після цієї ночі боротьби.

Вже майже 60 літаків, більше 80 гелікоптерів, сотні одиниць іншої техніки, зокрема, найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишається,

– додав Зеленський.

Та наголосив, що у більшості армій світу немає стільки техніки, як російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу.

Ранкове звернення Володимира Зеленського від 12 березня: дивіться відео