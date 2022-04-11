Там отмечается, что Россия почти зависима от такого вида оружия. Поэтому им трудно различать цели.
К теме Оккупанты обстреляли железную дорогу на Востоке: повреждены локомотивы, колеи и сеть
В то же время это значительно увеличивает риск дальнейших жертв среди гражданского населения,
говорят в разведке Великобритании.
Напомним, что Россия использует также кассетные боеприпасы против Украины. Также фиксируют разное другое запрещенное оружие.
Вас может заинтересовать, как у оккупантов горят склады с боеприпасами: смотрите видео