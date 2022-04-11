Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

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Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны подверглась обстрелу российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре,

говорится в сообщении.

Последствия обстрела

Важно, что пострадавших нет ни среди граждан, ни среди железнодорожников. В то же время повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть.

"Но это железо, восстановим", – добавил Камышин.

​ С начала войны России против Украины по железной дороге удалось эвакуировать 3,5 миллиона украинцев из мест ведения активных боевых действий.