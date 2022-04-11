Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

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Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу

Важливо, що постраждалих немає: ані серед громадян, ані серед залізничників. Водночас пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа.

"Але то залізо, відновимо", – додав Камишін.

З початку війни Росії проти України, залізницею вдалося евакуювати 3,5 мільйона українців з міст ведення активних бойових дій.

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