Мільйони українців скористалися залізницебю для евакуації. Обстріли окупантів змусили їх покинути дім та шукати безпечного притулку.

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Евакуація залізницею

Як повідомили в "Укрзалізниці", з початку війни поїздами вдалося евакуювати 3,5 мілйьона українців. Майже півмільйона з них були перевезені за кордон.

Найчастіше люди вирушали до Львова та Ужгорода, найпопулярнішим закордонним напрямком стала Польща.

У компанії зазначили: після завершення бойових дій та перемоги України над Росією будуть організовані поїзди для того, щоб українці мали змогу повернутися до своїх домівок.

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