Миллионы украинцев воспользовались железной дорогой для эвакуации. Обстрелы оккупантов заставили их покинуть дом и искать безопасного убежища.

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Эвакуация по железной дороге

Как сообщили в "Укрзализныце", с начала войны поездами удалось эвакуировать 3,5 миллиона украинцев. Почти полмиллиона из них были перевезены за границу.

Чаще всего люди отправлялись во Львов и Ужгород, самым популярным зарубежным направлением стала Польша.

В компании отметили: после завершения боевых действий и победы Украины над Россией будут организованы поезда для того, чтобы украинцы имели возможность вернуться в свои дома.

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