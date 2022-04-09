Київщину відвідали близько 30 депутатів Європарламенту. Їх супроводжувала зокрема керівниця делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.
Зауважте Докази правдивості різанини в Бучі вимагав надати Орбан, – ЗМІ
Люди тут пережили пекло
Марія Мезенцева наголосила, що візит євродепутатів є важливим, оскільки вони ухвалюють рішення, які стосуються нашого спільного майбутнього.
Сьогодні ми побували там, де люди пережили справжнє пекло. Наші колеги з Європаламенту повинні це бачити і відчувати, оскільки вони приймають рішенння щодо нашого спільного майбутнього і реагують на сучасні злочини Росії проти людяності, військові злочини і невигадані історії, за якими стоять реальні люди, сім’ї і їх страждання, рани яких ще дуже довго не зможуть загоїться,
– наголосила Мезенцева.
Під час зустрічі з євродепутатами та українськими парламентарями мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що владі та волонтерам вдалося евакуювати з міста 95 тисяч осіб зі 100-тисячного населення. Приблизно стільки ж людей залишилося і в Бучі, однак кожен десятий із них вбитий або закатований російськими окупантами.
Зупиніть російську агресію: дивіться відео