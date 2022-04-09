Киевщину посетило около 30 депутатов Европарламента. Их сопровождала глава делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

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Люди здесь пережили ад

Мария Мезенцева подчеркнула, что визит евродепутатов важен, поскольку они принимают решения, которые касаются нашего общего будущего.

Сегодня мы побывали там, где люди пережили настоящий ад. Наши коллеги из Европаламента должны это видеть и чувствовать, поскольку они принимают решение относительно нашего общего будущего и реагируют на современные преступления России против человечности, военные преступления и непридуманные истории, за которыми стоят реальные люди, семьи и их страдания, раны которых еще очень долго не смогут зажить,

– подчеркнула Мезенцева.

Во время встречи с евродепутатами и украинскими парламентариями мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что властям и волонтерам удалось эвакуировать из города 95 тысяч человек из 100-тысячного населения. Приблизительно столько же людей осталось и в Буче, однако каждый десятый из них убит или замучен российскими оккупантами.

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